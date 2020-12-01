Прототип вакцины от ВИЧ разработали в России

В России разработали прототипы вакцины от ВИЧ. Их создали несколько отечественных организаций, в том числе и научный центр «Вектор».

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Россия уже давно работает над вакциной от ВИЧ.

«У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр „Вектор“ имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы», — цитирует слова главного санитарного врача страны «Известия».

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила RT, что темпы распространения ВИЧ в России замедлились.

«При этом это не значит, что мы не выявляем. Ровно наоборот: количество исследований, которые мы проводим, составляет, я по памяти называю, около 43 миллионов за прошлый год. Я очень надеюсь, что в этом году, несмотря на сложности с пандемией, мы не снизим эти показатели», — сказала она.

По данным Роспотребнадзора, с начала года в России выявили 50 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Это на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.