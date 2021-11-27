Противники вакцинации сорвали визит в красную зону больницы

Визит противников вакцинации в красную зону больницу имени Филатова завершился в коридоре. Гости устроили скандал, когда врачи попросили их надеть маски перед визитом к тяжелобольным пациентам. Видео с места события опубликовала газета «Известия».

На опубликованных кадрах видно, что главный врач больницы Валерий Вечорко попытался объяснить необходимость средств индивидуальной защиты. Он отметил, что сейчас больница переоборудована под инфекционный госпиталь.

«Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные», — отметил он. Врач предложил пройти внутрь тем, кто готов надеть необходимые средства защиты, но противники вакцинации начали его перебивать и потребовали пустить их так.

Заместитель главного врача Олег Аверков отметил, что все гости пришли без масок и экспресс-тестов. Про состояние их здоровья ничего неизвестно, а значит есть угроза работающим в больнице медикам.