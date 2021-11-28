ВОЗ заявила об эффективности существующих вакцин против штамма «омикрон»

Существующие вакцины от коронавируса являются эффективными против нового штамма «омикрон». Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отметила организация, специалисты продолжают работать с техническими партнерами, чтобы понять потенциальное влияние «омикрона» на существующие контрмеры, включая вакцины.

«Вакцины по-прежнему имеют решающее значение для снижения тяжелых случаев болезни и смертности, в том числе против доминирующего штамма „дельта“. Современные вакцины остаются эффективными против тяжелых случаев болезни и смерти», — сообщила пресс-служба ВОЗ.

В организации отметили, что пока ученые не знают, является ли «омикрон» более заразным по сравнению с другими вариантами коронавируса. Сейчас южноафриканские и другие эксперты проводят исследования, чтобы лучше понять различные аспекты нового штамма.

Штамм «омикрон» впервые выявили в Южной Африке. Оттуда новый вариант коронавируса проник в ЮАР, Израиль, Гонконг, Бельгию, Германию и Великобританию. Ученые российского центра «Вектор» призвали к немедленному и всестороннему изучению «омикрона».