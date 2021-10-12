Врачи назвали симптомы, по которым можно отличить простуду от гриппа

Во всем мире сейчас циркулируют обычные простудные заболевания, грипп и коронавирус. Симптоматика этих заболеваний во многом схожа, но у них есть и различия. Специалисты клиники Майо объяснили, как отличить одну болезнь от другой.

По данным клиники Майо, существует более 200 различных вирусов, которые могут вызывать простуду. Взрослые люди простужаются от двух до трех раз в год, а маленькие дети простужаются четыре или более раз ежегодно, отмечено в материале Express.

До 50% простудных заболеваний вызывают риновирусы. Их существует более 100 различных видов. При этом симптомы простуды могут вызывать и другие типы вирусов.

После заражения вирусом простуды у человека в течение одного-трех дней появится чихание, насморк, кашель и боль в горле, утверждают специалисты клиники Майо.

Также у простуженного может быть головная боль, заложенность носа или жар, при этом у детей чаще всего бывает лихорадка.

Основное различие между простудой и гриппом состоит в том, что при гриппе температура выше, а также повышается озноб. Грипп также может вызывать боли в теле и более серьезные симптомы, чем простуда.

При гриппе человек может испытывать дрожь, головную боль и головокружение.

Кроме того, простуда, как правило, возникает постепенно, а грипп может проявиться в течение нескольких часов.

При простуде недомогания у болеющего не ярко выражены и человек даже может продолжать заниматься своими обычными повседневными делами. При гриппе у заболевшего появляется усталость и общее плохое самочувствие не дает жить как обычно.

Грипп вызывается другой группой вирусов, нежели простуда, и симптомы гриппа, как правило, более тяжелые и длятся дольше.

Простуда легко передается другим людям. Человек заразен, пока не исчезнут все симптомы, указано в материале. Лекарства для лечения симптомов простуды, отпускаемые без рецепта, широко доступны, также сейчас доступна и вакцина от гриппа.

Чтобы оправиться от простуды, человеку нужно больше отдыхать и спать, согреваться и пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Врач может назначить дополнительные лекарства.

При этом, если у человека наблюдается высокая температура, постоянный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, то это уже может быть COVID-19. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сделать тест на коронавирус. До получения результатов анализа следует оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, чтобы не заразить их. В случае положительного теста нужно следовать всем предписанием лечащего врача.