Простуда и истощение. Терапевт объяснил причины весеннего недомогания

Врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко рассказал почему с приходом весны человек может почувствовать недомогание. По его словам, слабость может появиться из-за резкого перепада температур, сообщило радио Sputnik.

Специалист отметил, что не нужно переживать из-за насморка, который появляется на холоде.

«Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей: на фоне холода вырабатывается большое количество слизи, чтобы нос согревать естественным образом, это не является патологией», — уточнил Кузьменко.

Если кроме этого поднимается температура и появляются кашель, а также боль в горле, то лучше остаться дома и самоизолироваться. При правильном лечении выздоровление наступит через неделю. Бывает и так, что недомогание не проходит. Причиной этого может быть переутомление.

Как считает врач, у многих это состояние пройдет, когда на улице потеплеет. Благодаря солнечной погоде настроение улучшится, и люди смогут вернуться к обычному образу жизни.