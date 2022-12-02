Эксклюзив 02 декабря 2022, 15:33 «Просто одно из направлений научной мысли». Диетолог скептически отнесся к продаже искусственного мяса Диетолог Дианова назвала продажу искусственного мяса в США попыткой помочь экологии Unsplash

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В США разрешили продавать искусственное мясо, выращенное из стволовых клеток. Однако мало воспроизвести аминокислотный состав, нужно проверить действие такого продукта на организм, сказала «360» врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

«На мой взгляд, этот вопрос требует углубленного изучения, клинических исследований. Кто-то, кто лоббировал его, мог пожелать нажиться на тех, кто боится чего-то или отказывается от натурального мяса по убеждениям», — сказала она.

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С одной стороны, создатели искусственного мяса хотели решить проблемы экологии, связанные с выращиванием скота и переработкой продуктов. Но это можно сделать другим способом, уверена Нурия Дианова, — выпускать меньше мясных полуфабрикатов.

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Альтернативу животному белку пытаются синтезировать и потому, что растительный не может перекрыть весь его аминокислотный состав. Но пока в этом вопросе слишком много неизвестных, считает она. Можно воссоздать мясо, сымитировать аминокислотный состав, например, рыбы или говядины, но не знать, как оно станет взаимодействовать с организмом. Ученые не провели долгосрочных исследований и не разобрались во всех эффектах употребления искусственного мяса. Непонятно, как оно поведет себя in vitro и in vivо. Чтобы проверить это, нужны длительные исследования сначала на клетках, потом на животных.

«Поэтому у меня больше вопросов и интереса к изучению, чем восторга. Это просто одно из направлений научной мысли», — сказала диетолог.

Она уверена, что в России тоже ведут такие разработки. Но сказать, как скоро искусственное мясо появится в магазинах, сложно, потому что для этого нужны не только технологии, но и подготовленная аудитория, спрос. Такое мясо потеряет в цене, когда станет массовым, но в первое время будет дорогим, и нужно окупить его разработку.

«Спрос не такой большой, чтобы взять и прямо сейчас начать продажу. К тому же нельзя продавать то, что не проверено», — сказала она.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Upside Food продавать искусственное куриное мясо, которое вырастили из стволовых клеток животных.