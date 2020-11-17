Онищенко перечислил простейшие способы уменьшить риск заражения COVID-19

Физическая активность, хорошее настроение, правильно питание и одежда по сезону могут заметно повысить сопротивляемость организма коронавирусу. Однако любая простуда, охлаждение и ослабление барьерных возможностей иммунной системы сыграют против россиян.

Об этом радио Sputnik сообщил бывший санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Он посоветовал внимательно следить за своим здоровьем на фоне наступающего похолодания, и обязательно поддерживать достаточный уровень витамина D. Онищенко добавил, что депрессия ослабляет организм и снижает его эффективность в борьбе с инфекцией.

Академик высказал предположение, что тотальные ограничения не дадут большого эффекта. Лучше действовать точечно в разных направлениях. Он посоветовал для снижения темпов нарастания заболеваемости вовремя выявлять и изолировать зараженных. В особенности, в группе риска, пожилые люди.

«Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции. В данном случае ковид — это ОРВИ, которая имеет достаточную умеренность, с одной стороны, а, с другой стороны, она имеет специфику по отношению к старшему поколению», — сказал Геннадий Онищенко.

Он предложил не пренебрегать физическими нагрузками, в противном случае «сидение на диване» спровоцирует депрессию и подавленность.

Британские ученые выяснили, что люди, которые перенесли коронавирус в легкой форме не застрахованы от тяжелых последствий заболевания. По их данным, наибольшей опасности подвергаются легкие, сердце и поджелудочная железа.