Онищенко перечислил простейшие способы уменьшить риск заражения COVID-19
Об этом радио Sputnik сообщил бывший санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Он посоветовал внимательно следить за своим здоровьем на фоне наступающего похолодания, и обязательно поддерживать достаточный уровень витамина D. Онищенко добавил, что депрессия ослабляет организм и снижает его эффективность в борьбе с инфекцией.
Академик высказал предположение, что тотальные ограничения не дадут большого эффекта. Лучше действовать точечно в разных направлениях. Он посоветовал для снижения темпов нарастания заболеваемости вовремя выявлять и изолировать зараженных. В особенности, в группе риска, пожилые люди.
«Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции. В данном случае ковид — это ОРВИ, которая имеет достаточную умеренность, с одной стороны, а, с другой стороны, она имеет специфику по отношению к старшему поколению», — сказал Геннадий Онищенко.
Он предложил не пренебрегать физическими нагрузками, в противном случае «сидение на диване» спровоцирует депрессию и подавленность.
Британские ученые выяснили, что люди, которые перенесли коронавирус в легкой форме не застрахованы от тяжелых последствий заболевания. По их данным, наибольшей опасности подвергаются легкие, сердце и поджелудочная железа.