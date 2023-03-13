Здоровье 13 марта 2023, 04:33 Пропущенный завтрак приведет к набору лишнего веса — эксперт по питанию Эксперт по питанию Верис: пропущенный завтрак способствует перееданию и набору веса freepik

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Пропущенный утренний прием пищи провоцирует нарушение обмена веществ, что может привести к набору лишнего веса. Полноценный завтрак способствует снижению уровня гормона стресса, рассказал «Газете.ru» эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис.

Из завтрака организм получает энергию на весь день. Утренний прием пищи помогает контролировать сахар у крови.

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«Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня. Пропуск завтрака, напротив, может способствовать пояснил Верис.

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Завтрак должен быть полноценным и сбалансированным, чтобы не спровоцировать резкое повышение сахара в крови, предупредил специалист.

Утром можно есть каши — гречневую, перловую или киноа, так как они обладают низким гликемическим индексом. Полезно добавлять овощи и зелень, в них много клетчатки. Сладкие блюда эксперт рекомендовал оставить в качестве десерта после основного блюда.