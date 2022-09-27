«ПроОрен»: огуречный сок лечит ревматизм и улучшает состояние волос и ногтей | 360°

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«ПроОрен»: огуречный сок лечит ревматизм и улучшает состояние волос и ногтей

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Медицинские эксперты считают, что домашние соки из овощей и фруктов являются прекрасным лекарством от некоторых болезней за счет содержания в них большого количества витаминов и минералов. Об этом написало издание «ПроОрен».

Например, огуречный сок эффективен в лечении ревматизма. Он также улучшает состояние волос и ногтей. За счет содержания в нем калия сок хорошо справляется с нормализацией кровяного давления.

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Картофельный сок помогает избавиться от пигментных пятен за счет содержания в нем аскорбиновой кислоты. Этим напитком также можно вылечить периферическую нервную систему, зоб и гастрит, сообщило ИА Nation News.

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Свекольный сок эффективен в борьбе с атеросклерозом, почечными и печеночными заболеваниями. С его помощью можно вылечить геморрой и избавиться от камней в почках.

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