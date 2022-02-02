Вирусолог Волчков: «омикрон» действительно меньше проникает в легкие
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Газете.ru», что штамм коронавируса «омикрон» меньше проникает в легкие, чем другие варианты инфекции.
По данным издания, недавно появилось исследование американских ученых, которое основано на эксперименте по заражению «омикроном» и другими штаммами хомяков и мышей.
«Опираясь на это исследование, а также на ряд других, мы можем сделать вывод о том, что „омикрон“ действительно меньше проникает в легкие», — заметил Волчков.
По его словам, важно, что эти данные специалисты получили на хомяках, а не на людях, поскольку в последнем случае это объяснилось бы наличием антител или Т-клеточного иммунитета.