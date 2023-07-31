Здоровье 31 июля 2023, 11:25 Pronews.gr: свекла и чеснок помогают выводить токсины из крови

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Издание Pronews.gr в разговоре с медицинскими специалистами выяснило, что свекла, чеснок и лимон способствуют очищению крови от шлаков и токсинов.

Свекла, как сообщили медики, является одним из лучших продуктов для повышения гемоглобина. Кроме того, она богата магнием, железом и витамином С, написал «Царьград».

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Лимон, имбирь и чеснок славятся своими антибактериальными свойствами и подходят для детоксикации. При этом людям, у которых есть проблемы с пищеварительным трактом, рекомендуется быть аккуратными. Например, чеснок не стоит есть на голодный желудок.