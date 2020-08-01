Прокуратура проверит вспышку COVID-19 в пансионате престарелых Карелии

Прокуратура Карелии начала проверку после сообщений о вспышке коронавируса. Появилась информация о том, что о постояльцы пансионата «Малина» массово заболели COVID-19.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

«Сейчас прокуратура Карелии проводит проверку по факту вспышки заболеваемости коронавирусом в петрозаводском частном пансионате для пожилых людей „Малина“», — написал он.

Ранее стало известно, что в пансионате для престарелых «Малина» 16 из 29 пожилых пациентов госпитализировали в стационарные отделения для больных с COVID-19. У девяти этот диагноз подтвердили — тесты показали положительный результат. Еще у троих выявили пневмонию. Случаи заболевания COVID-19 подтвердили и у сотрудников «Малины».

Два пожилых пациента с подтвержденным коронавирусом уже скончались. Умерли также еще два постояльца пансионата, однако причины их смерти еще не выявили.

Парфенчиков подчеркнул, что нужно выявить, «как инфекция проникла в пансионат и почему руководство не обеспечило безопасность своих пациентов и работников». Если станет ясно, что в «Малине» не соблюдали противоэпидемические требования, виновных необходимо наказать.

Сейчас в пансионате до сих пор находятся девять пенсионеров, многие из них маломобильны. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ранее сообщил, что городская поликлиника № 1 наблюдает за постояльцами пансионата. К ним дважды в день выезжают медицинские сотрудники. Кроме того, в «Малине» работает эпидемиолог Роспотребнадзора.