Проявление лихорадки Западного Нила допустили в России из-за жары

Повышение температуры воздуха относительно климатической нормы в 2022 году в России способно повысить риск проявления в стране лихорадки Западного Нила (ЛЗН). В первую очередь, это возможно на юге и в центре европейской части страны, на юге Урала, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По информации Гидрометцентра, в 2022 году во многих российских регионах будет наблюдаться жаркая погода с превышением температуры воздуха относительно климатической нормы, что может привести к риску проявления ЛЗН в ряде регионов, например на юге и в центральной зоне европейской части России, южных территориях Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока», — сообщили в пресс-службе.

Подъем заболеваемости также может зависеть от количества переносчиков. Данное заболевание характеризуется сезонностью, его пик приходится обычно на конец лета и начало осени, когда насекомые наиболее активны.

Лихорадка Западного Нила представляет собой острое вирусное заболевание. Оно передается через укусу комаров и некоторых клещей. Примерно в 80% случаев у человека оно протекает без каких-либо симптомов, однако может проявляться длительным повышением температуры, поражением нервной системы, слизистых оболочек, кожи. При этом сам человек не представляет опасности для окружающих.

Первая крупная вспышка лихорадки Западного Нила была зарегистрирована в России в 1999 году. Также болезнь наблюдалась в 2019–2021 годах.