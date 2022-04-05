Производство новой вакцины от коронавируса «Конвасэл» началось в Петербурге

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток запустил производство инновационной вакцины от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на ФМБА России. Препарат для внутримышечных инъекций был зарегистрирован 18 марта.

Производственные мощности позволят выпускать до двух миллионов доз каждый месяц. Оборудование было установлено специально для производства «Конвасэла».

Препарат представлен в форме эмульсии для внутримышечных инъекций в расчете по 0,5 миллилитра на дозу и относится к типу субъединичных рекомбинантных вакцин, сообщили в НИИ вакцин и сывороток. «Конвасэл» стал первой в мире вакциной от коронавируса, основанной на применении компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, а не поверхностного шипообразного S-белка.

Клинические исследования «Конвасэла» начались в июле 2021 года. Они показали, что препарат хорошо переносится человеком, включает разные механизмы иммунной защиты и препятствует развитию коронавирусной инфекции. Он был создан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.