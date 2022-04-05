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    05 апреля 2022, 13:30

    Производство новой вакцины от коронавируса «Конвасэл» началось в Петербурге

    ФМБА объявило о старте производства новой вакцины от коронавируса «Конвасэл»

    Екатерина Виславская

    Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток запустил производство инновационной вакцины от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на ФМБА России. Препарат для внутримышечных инъекций был зарегистрирован 18 марта.

    Производство новой вакцины от коронавируса «Конвасэл» началось в Петербурге

    Производственные мощности позволят выпускать до двух миллионов доз каждый месяц. Оборудование было установлено специально для производства «Конвасэла».

    Препарат представлен в форме эмульсии для внутримышечных инъекций в расчете по 0,5 миллилитра на дозу и относится к типу субъединичных рекомбинантных вакцин, сообщили в НИИ вакцин и сывороток. «Конвасэл» стал первой в мире вакциной от коронавируса, основанной на применении компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, а не поверхностного шипообразного S-белка.

    Клинические исследования «Конвасэла» начались в июле 2021 года. Они показали, что препарат хорошо переносится человеком, включает разные механизмы иммунной защиты и препятствует развитию коронавирусной инфекции. Он был создан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.