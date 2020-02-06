Производитель объяснил, что эти средства спецзащиты следует применять в разных случаях.

Медицинская маска не является защитным средством. Ее следует надевать тому, кто уже заболел, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В то же время надевать на больного респиратор не следует — это изделие, наоборот, призвано защитить здорового человека.

«У них разное назначение. Если вы надеваете маску в присутствии заболевшего человека, то в некоторых местах проникает воздух, где она не прилегает плотно, есть возможность заразиться. Маска — средство гигиены, она не сертифицирована как средство защиты», — объяснили в компании.