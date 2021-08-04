Производители медицинских масок попросили Мишустина ужесточить правила их продажи

Производители медицинских масок попросили премьер-министра Михаила Мишустина ужесточить продажи медицинских масок. Из-за пробелов в отраслевой нормативной базе врачи могут получать небезопасные средства защиты.

Письмо премьер-министру направила Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил РБК.

Представители организации отметили, что из-за упрощенного порядка регистрации изделий недобросовестные производители маркируют маски определенными классами защиты (FFP2-FFP3) без прохождения необходимых испытаний и подтверждения этих классов защиты. Больницы и клиники закупают именно такие средства защиты.

Ассоциация предложила Мишустину внести в действующие нормативы пункты о наличии сертификата качества для производства медицинских масок, используемых в медучреждениях. Запретить поставку в больницы изделия, не прошедшие необходимые испытания. Также они предложили исключить маски из перечня медицинских изделий, для которых действует упрощенная регистрация.