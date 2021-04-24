Производитель сравнил смертность после прививки «Спутником V» и другими вакцинами

Число зарегистрированных смертей после прививки вакциной «Спутник V» значительно ниже, чем в случае с другими популярными препаратами от коронавируса. Об этом сказано в официальном аккаунте российской вакцины в Twitter.

Производитель «Спутника V» провел исследование, в котором сравнил открытые данные о числе летальных исходов на миллион введенных доз. Информация бралась по состоянию на 19 апреля. Сравнивались данные из России, США, Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Италии, Дании, Норвегии, Индии, Бразилии, Аргентины и Чили. Помимо «Спутника V», изучалась статистика по вакцинам компаний Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Средняя смертность на миллион доз составила: для вакцины компании Pfizer — 39,4 смерти; для препарата Moderna — 20,2; для AstraZeneca — 12,8; для Johnson & Johnson — 7,5; для «Спутника V» — 2. Производитель «Спутника V» призвал провести научное и общественное обсуждение «значительных расхождений» в количестве смертей после вакцинации разными препаратами. При этом в аккаунте «Спутника V» подчеркивают отсутствие четкой связи между вакцинацией и летальными случаями.