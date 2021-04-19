Производитель «Спутника V» рассказал о случаях ревакцинации в России

Среди россиян проводили ревакцинацию от коронавируса «Спутником V». У всех привитых повторно титры антител были выше, чем у тех, кто получил вторую дозу препарата.

Ревакцинацию против коронавируса проводили как между сотрудниками центра имени Гамалеи, так и россиянами, не относящимися к учреждению. Об этом сообщил РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Все, кто вакцинируется повторно через полгода — у них титры выше, чем были после второй вакцинации. Если мы ревакцинируем людей через четыре или шесть месяцев, а такие случаи уже и среди сотрудников [центра Гамалеи], и были в гражданском обороте, то мы имеем очень хороший отклик», — отметил Логунов на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.

Специалист отметил, что вируснейтрализующие антитела пропадают в течение четырех месяцев, через полгода они возвращаются к начальному уровню.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и китайская компания Hualan Biological Bacterin договорились о производстве еще более 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» в год. Это на 40 миллионов доз больше, чем планировалось ранее.