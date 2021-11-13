Производитель раскрыл преимущества нового препарата от ковида

Новый инъекционный препарат для лечения ковида «Арепливир» дает более длительный эффект, чем аналогичное лекарство в таблетках. Об этом заявила пресс-служба компании-производителя лекарства «Промомед».

«Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В компании отметили, что сначала «Арепливиром» обеспечат все российские регионы, а его продажа другим странам начнется позже. До конца года препарат начнет поступать в стационары на территории России.

Ранее разработчик первого российского инъекционного препарата для лечения ковида сообщил о его регистрации. «Арепливиру» разрешили ввод в гражданский оборот на пять лет. Препарат в 2020 году разработали и произвели на саранском заводе «Биохимик», который входит в группу «Промомед». Минздрав включил лекарство в методические рекомендации по лечению ковида.