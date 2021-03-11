Вирусолог рассказал о прохождении пика пандемии

Пандемия коронавируса в мире идет на спад, ее пик уже пройден, считает член-корреспондент РАН, вирусолог Сеченовского университета Александр Лукашев. При этом сам вирус никуда не исчезнет, уверен специалист.

«Мы явно уже прошли самую тяжелую часть пандемии, она постепенно идет к завершению. При этом не будет такого, что в один прекрасный день мы скажем: все, пандемия закончилась. Заболеваемость будет падать, ее социальная значимость — уменьшаться», — заявил он «Известиям».

Лукашев отметил, что во многих странах «нарабатывается иммунная прослойка» из привитых и переболевших. При этом число тех, кто переболел, по его словам, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев заболевания.

Кроме того, часть людей изначально была «практически невосприимчива» к COVID-19, из-за того что раньше встречалась с другими респираторными коронавирусами.

«Вирус останется с нами и продолжит циркулировать, и снятие ограничений и выход из пандемии в разных странах будет скорее вопросом политической воли и экономической целесообразности, чем вопросом медицинским», — уверен собеседник.

Лукашев ожидает, что в 2022 году масштабы заболевания будут несопоставимо меньше, чем в 2020 и 2021 годах.