Проходящий на Ямале конкурс «Полярная звезда» перенесли

Юбилейный межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда», традиционно проходящий на Ямале перенесли. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Причиной для смены даты мероприятия послужила осложнившаяся эпидемиологическая ситуация. Изначально конкурс планировали провести 11 ноября в Салехарде. Теперь же он состоится в конце января следующего года.

Ранее стало известно, что музеи Московской области примут участие во всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября. Все мероприятия состоятся в онлайн-формате.