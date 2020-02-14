Кардиолог из Мюнхена дал совет, как снизить вероятность инсульта

Основные причины инсульта — лишний вес, сидячий образ жизни, а также плохой рацион с акцентом на насыщенные жиры.

Специалист заявил, что если каждый день гулять на свежем воздухе, вероятность развития инсульта снижается. Благотворно это влияет и на самочувствие. Всего 15 минут прогулки снизят давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба.

Ездой на велосипеде или изматывающим бегом заниматься не стоит — лучше насладиться спокойными упражнениями.

В питание тоже следует внести коррективы. Например, меньше есть колбасы, хлеба и сыра. Хорошо, если удастся заменить их на овощи. Способствует повышению давления и большое количество соли.

После изменения в рационе должен снизиться вес. Похудение благотворно сказывается на давлении и помогает его понизить на 5-10 миллиметров ртутного столба. Нагрузка на сосуды и сердце тоже становится меньше.