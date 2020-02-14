    14 февраля 2020, 11:04

    Кардиолог из Мюнхена дал совет, как снизить вероятность инсульта

    Александра Ломейко, Анастасия Кременчугская

    Мартин Холле, кардиолог из Технического университета Мюнхена, поделился способами, которые снизят кровяное давление без применения лекарств. Об этом написало ИА Nation News, ссылаясь на иностранное издание.

    Основные причины инсульта — лишний вес, сидячий образ жизни, а также плохой рацион с акцентом на насыщенные жиры.

    Специалист заявил, что если каждый день гулять на свежем воздухе, вероятность развития инсульта снижается. Благотворно это влияет и на самочувствие. Всего 15 минут прогулки снизят давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба.

    Ездой на велосипеде или изматывающим бегом заниматься не стоит — лучше насладиться спокойными упражнениями.

    В питание тоже следует внести коррективы. Например, меньше есть колбасы, хлеба и сыра. Хорошо, если удастся заменить их на овощи. Способствует повышению давления и большое количество соли.

    После изменения в рационе должен снизиться вес. Похудение благотворно сказывается на давлении и помогает его понизить на 5-10 миллиметров ртутного столба. Нагрузка на сосуды и сердце тоже становится меньше.