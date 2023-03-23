Здоровье 23 марта 2023, 13:01 Программу расширенного неонатального скрининга запустили по всей стране — Мишустин Премьер Мишустин: расширенный неонатальный скрининг спасет тысячи жизней Unsplash

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Уникальную программу расширенного неонатального скрининга на 40 врожденных и наследственных заболеваний распространили с пилотных регионов на всю Россию. Она позволит спасать по несколько тысяч детей ежегодно, сказал на отчете правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Прямую трансляцию организовали в Telegram-канале кабмина.

Программа расширенного неонатального скрининга позволяет новоявленным родителям диагностировать у новорожденных 40 врожденных и наследственных заболеваний на ранней стадии и вовремя начать лечение.

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«Речь идет о спасении нескольких тысяч жизней малышей ежегодно. Раньше такой скрининг был доступен только в пилотных регионах», — сказал Михаил Мишустин.

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Он добавил, что в стране также изменили формат оказания медицинской реабилитации и сделали ее доступней. Если раньше, по словам премьера, восстановление проходили стационарно, то теперь амбулаторно и в других форматах. Медики оказали помощь более чем 1,3 миллиона россиян.

Минздрав ранее рассказал, что благодаря расширенной программе неонатального скрининга девочке в Кургане через сутки после рождения удалось диагностировать спинальную мышечную атрофию, провести дополнительные анализы, созвать консилиум и составить план лечения.