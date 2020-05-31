Программу лечения от курения предложили включить в ОМС

Лечение пациентов с зависимостью от курения предлагают включить в страхование ОМС. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

«Во всем мире, в том числе и в России, никотиновая зависимость признана болезнью […] Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС», — приводит РИА «Новости» слова Менделевича.

Помимо государственного финансирования для клиник, которые будут заниматься лечением таких пациентов, необходимо вывести для них четкие критерии оценки эффективности работы такого рода, отметил депутат. Среди них, к примеру, может быть количество болезней, которые вызваны систематическим курением.

По его словам, программа будет иметь успех только в случае наличия адекватной альтернативы. В частности, в виде спортивных площадок во дворах или льгот на абонементы в фитнес-центрах.

О вреде курения точно слышал каждый: эта пагубная привычка не только вызывает зависимость, но и негативно влияет на здоровье человека. Множество людей по всему миру борются с этой зависимостью. Не исключение и российские знаменитости. Кто из звезд сумел навсегда победить тягу к курению — в материале «360».