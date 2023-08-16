Здоровье 16 августа 2023, 11:31 Программу капитального ремонта поликлиник в Москве завершат осенью Мэр Москвы Собянин заявил об улучшении качества и доступности медпомощи в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице продолжают модернизировать поликлиники. Их обновляют по всем мировым стандартам. Полностью завершить программу их капитального ремонта планируют к октябрю этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе. Его слова передало АГН «Москва».

«Начинали с проекта, что нам надо делать 50, потом — 100 поликлиник постройки 50–60-х годов, потом пришли к пониманию, что и этого мало, — сдали проект на 200 поликлиник. И буквально в сентябре–октябре этого года закончим эту программу», — сказал он.

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Собянин подчеркнул, что сеть поликлиник Москвы будет полностью модернизирована и соответствовать мировым стандартам.

По его словам, столичное здравоохранение занимает лидирующие позиции. За все время своей модернизации его доступность выросла в разы, а медицинскую помощь нарастили в шесть раз, заключил мэр.

Ранее шесть поликлиник открыли после капремонта в Москве.