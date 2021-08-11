Программа скрининга младенцев на редкие заболевания расширится в семь раз

Со следующего года программа неонатального скрининга новорожденных будет включать в себя проверку не на пять заболеваний, как сейчас, а на 36. Как будет работать программа, рассказал «Российской газете» директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Куцев.

По словам медика, это поможет еще на ранней стадии выявить некоторые болезни дополнительно у нескольких тысяч младенцев. Это особенно актуально потому, что при некоторых болезнях лечение нужно начать именно сразу после рождения. Так можно избежать вообще любых патологий в будущем.

Это касается и предрасположенности к болезням, которые могут развиться в дальнейшем. Правильные меры профилактики могут свести на нет угрозу патологий при взрослении ребенка.

Сергей Куцев уточнил, какие именно заболевания собираются выявлять на неонатальном скрининге.

«Прежде всего — наследственные болезни обмена, это большая группа, 30 заболеваний. Кроме них, в список включена спинально-мышечная атрофия (СМА), а также первичные иммунодефициты. Это очень хороший скрининг, мы будем впереди многих стран Европы», — сказал медик.

Ранее врачи рассказали, что для предотвращения мочекаменной болезни нужно пить больше воды. Заболевание могут спровоцировать разные факторы, и нехватка жидкости — один из них.