Программа диспансеризации начнется в России 1 июля. В различных регионах она будет проходить с учетом эпидемической ситуации.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Он пояснил, что в некоторых регионах высокая заболеваемость ковидом, в связи с чем система здравоохранения там испытывает высокую нагрузку.

«Конечно же, с учетом эпидситуации нам придется отложить на какой-то определенный период программу дополнительной диспансеризации», — пояснил Мурашко.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал местных жителей, которые не прошли вакцинацию. По его словам, несправедливо то, что один человек соблюдает все нормы санитарной безопасности и все равно может быть заражен кем-то другим, кто эти правила игнорирует. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

«Мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, не только вред для своих близких и окружающих. Это, вообще-то, еще и нагрузка на здравоохранение», — заявил Беглов.