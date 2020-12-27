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    27 декабря 2020, 18:30

    Прогноз по угасанию коронавируса дали в Роспотребнадзоре

    Алена Макаренко

    Снижение заболеваемости COVID-19 придется на 2021 год. Такой прогноз в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
    Прогноз по угасанию коронавируса дали в Роспотребнадзоре

    «В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением», — сказал он.

    Однако важно помнить, что никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция. Эти заболевания распространяются медленнее, но против них не разработана вакцина.

    При этом не стоит бояться эпидемии чумы, поскольку методика ее лечения известна и проста.

    «У нас в России и в окружающих странах специальные противочумные станции следят», — пояснил Покровский.

    По его словам, эта болезнь полностью излечима.

    «В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», — добавил академик РАН.

    Коронавирус перешагнул отметку в 80 миллионов заразившихся по всему миру 26 декабря. Больше всего инфицированных зафиксировано в США, Индии и Бразилии, эти же страны лидируют и по числу летальных исходов. Россия занимает четвертую строчку с более чем тремя миллионами заразившимися за все время пандемии.