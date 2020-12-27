Прогноз по угасанию коронавируса дали в Роспотребнадзоре

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением», — сказал он.

Однако важно помнить, что никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция. Эти заболевания распространяются медленнее, но против них не разработана вакцина.

При этом не стоит бояться эпидемии чумы, поскольку методика ее лечения известна и проста.

«У нас в России и в окружающих странах специальные противочумные станции следят», — пояснил Покровский.

По его словам, эта болезнь полностью излечима.

«В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», — добавил академик РАН.

Коронавирус перешагнул отметку в 80 миллионов заразившихся по всему миру 26 декабря. Больше всего инфицированных зафиксировано в США, Индии и Бразилии, эти же страны лидируют и по числу летальных исходов. Россия занимает четвертую строчку с более чем тремя миллионами заразившимися за все время пандемии.