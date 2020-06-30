    30 июня 2020, 15:37

    Профстандарт для пластических хирургов создаст Минздрав

    Дарья Морозова

    Министерство здравоохранения России занимается созданием профессионального стандарта «Врач — пластический хирург». Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава Наталью Мантурову.

    Она уточнила, что к профессиональной подготовке специалистов в этой сфере будут предъявляться более высокие требования.

    «А значит, и рынок станет еще больше защищен от некачественно образованных врачей, в специальности останутся истинные профессионалы», — объяснила Мантурова.