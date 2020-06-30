Профстандарт для пластических хирургов создаст Минздрав

Она уточнила, что к профессиональной подготовке специалистов в этой сфере будут предъявляться более высокие требования.

«А значит, и рынок станет еще больше защищен от некачественно образованных врачей, в специальности останутся истинные профессионалы», — объяснила Мантурова.