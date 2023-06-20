Здоровье 20 июня 2023, 22:07 Профориентолог Боровец рассказала, как отличить усталость от выгорания Психолог Боровец заявила, что о выгорании может говорить нежелание работать после отдыха

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Усталость после работы бывает сложно отличить от эмоционального выгорания. Психолог, профориентолог, автор профориентационного курса от Skillbox «Кем стать?» Екатерина Боровец рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, важно отслеживать свое состояние после отдыха. Если к вам вернулись силы, то вы столкнулись с обычной усталостью. Однако если даже после того, как вы отдохнули, желание работать не вернулось, то это может быть признаком эмоционального выгорания. Чтобы избавиться от него, психолог посоветовала разграничить время отдыха и работы.

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«Здесь необходимо выделить границу еще одного времени, которое будет называться „забота о себе“. То есть в это время человек полностью посвящает себя увлечениям и занятиям, которые приносят ему удовольствие и помогают расслабиться», — пояснила Боровец.