Здоровье 20 ноября 2022, 07:29 Профилактику назвали лучшим способом предупредить сезонные хронические заболевания Врач Демьяновская: с началом холодов у людей обостряются хронические заболевания Министерство здравоохранения Московской области

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Люди с хроническими заболеваниями должны проводить профилактические мероприятия, чтобы предупредить их сезонное обострение. Об этом RT рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Климатические перемены могут привести к нарушению вегетативного баланса, изменению гормонального фона, снижению уровня иммунной защиты и замедлению обмена веществ. В таких условиях для рецидива хронических болезней достаточно даже незначительного и непродолжительного негативного воздействия», — сказала она.

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Для предотвращения рецидива гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки врач посоветовала питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями. При этом жирную пищу, фастфуд и алкоголь следует исключить.

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Чтобы избежать обострений остеоартрита и других воспалительно-дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата надо регулярно выполнять специальную суставную гимнастику, также помогут пешие прогулки в удобной обуви, ношение специальных ортопедических стелек и ортезов.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны отслеживать свое артериальное давление, уровень холестерина в крови и соблюдать режим труда и отдыха.

Предупредить обострение хронического бронхита поможет специальная гимнастика, развивающая дыхательные мышцы, и поддержание влажности воздуха в помещении на уровне не менее 30—45%.

Также важна и профилактика острых респираторных вирусных инфекций.

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