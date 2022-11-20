20 ноября 2022, 07:29
Профилактику назвали лучшим способом предупредить сезонные хронические заболевания
Врач Демьяновская: с началом холодов у людей обостряются хронические заболевания
Люди с хроническими заболеваниями должны проводить профилактические мероприятия, чтобы предупредить их сезонное обострение. Об этом RT рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.
«Климатические перемены могут привести к нарушению вегетативного баланса, изменению гормонального фона, снижению уровня иммунной защиты и замедлению обмена веществ. В таких условиях для рецидива хронических болезней достаточно даже незначительного и непродолжительного негативного воздействия», — сказала она.
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Для предотвращения рецидива гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки врач посоветовала питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями. При этом жирную пищу, фастфуд и алкоголь следует исключить.
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Чтобы избежать обострений остеоартрита и других воспалительно-дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата надо регулярно выполнять специальную суставную гимнастику, также помогут пешие прогулки в удобной обуви, ношение специальных ортопедических стелек и ортезов.
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны отслеживать свое артериальное давление, уровень холестерина в крови и соблюдать режим труда и отдыха.
Предупредить обострение хронического бронхита поможет специальная гимнастика, развивающая дыхательные мышцы, и поддержание влажности воздуха в помещении на уровне не менее 30—45%.
Также важна и профилактика острых респираторных вирусных инфекций.
Ранее врач Зухра Павлова рассказала, что25 минут ежедневной ходьбы помогут улучшить здоровье. Можно заменить подъем на лифте подъемом по ступенькам.
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