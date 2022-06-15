В рамках Петербургского международного экономического форума прошел форум «Женщины в индустрии фармацевтики и биотехнологии». Слушатели узнали, какие бывают виды профилактики и как важно проходить диспансеризацию.

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина в своем выступлении рассказала, стоит ли пить витамины и как укреплять иммунитет. Врач подчеркнула, что профилактическая медицина — серьезная наука. Сейчас происходит строительство его профессиональной среды, в которой выделяются три основных момента.

Прежде всего это популяционная профилактика. Она учит обращать внимание на то, с кем человек общается, что есть и как ест. Все эти факторы сильно влияют на организм, так что правильный подход поможет сохранить здоровье.

Источник фото: телеканал «360»

Медицинская профилактика — та самая диспансеризация, которую нужно и важно проходить каждый год. Эта продуманная система во многом уникальна, при этом она доступна каждому жителю России. Обследования и скрининг, позволяют выявить многие болезни на ранней стадии, в том числе различные формы рака, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.

Диспансерное направление — это профилактика осложнений. Врачи проверяют состояние пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, а также восстанавливающихся после болезни. Это помогает не только контролировать течение болезней, но и не допустить их развития.