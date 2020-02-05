Профилактика коронавируса от мэрии Екатеринбурга: не обнимайтесь и не целуйтесь

Данную инициативу рекомендовал Роспотребнадзор. В документах описаны меры, которые могут снизить вероятность заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

«Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). Ограничить приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи», — написано в материалах.

Пресс-секретарь горадминистрации уточнила, что «лично ей они не приходили», и что информация из методичек предназначалась для размещения на официальном сайте мэрии.