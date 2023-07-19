Здоровье 19 июля 2023, 14:02 Профессор Заславская: во время магнитных бурь нарушается аппарат кровообращения у людей с патологиями

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Магнитные бури нарушают всю систему кровообращения у людей с определенными патологиями. Об этом изданию NEWS.ru рассказала профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская.

Особенно сильно магнитные бури сказываются на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них в этот период учащаются приступы стенокардии, а также происходит перебои в работе сердца.

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Трудно переносить магнитные бури будет людям с приступами тахикардии, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией, артериальной гипертонией, добавила профессор.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Физического института РАН зафиксировали два всплеска геомагнитной активности на Солнце.