Профессор Заславская посоветовала метеозависимым людям бросить курить

Доктор медицинских наук Рина Заславская посоветовала метеозависимым людям завязать с курением. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным НСН, она пояснила, что курение вредит сосудам. Также врач рекомендовала не употреблять соленую еду.

Также она добавила, что при понижении атмосферного давления давление в организме повышается, поэтому в такой ситуации нужно принимать таблетки.

При головных болях Заславская рекомендовала спать на ортопедической подушке и делать массаж шеи.

«И еще можно добавить к этому горячую воду, замочить полотенце и этим горячим полотенцем тоже растирать заднюю поверхность шеи», — заключила врач.