Профессор Воробьев рассказал, сколько раз может повторяться постковидный синдром

Профессор Павел Воробьев рассказал, что постковидный синдром может возникать в повторных случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Также он может возникать у тех, кто вакцинировался.

«У них начинают включаться аутоиммунные механизмы, которые влекут за собой микротромбозы, которые являются ведущим фактором развития постковидного синдрома», — объяснил Воробьев.

Кроме того, он может обостряться при любых других заболеваниях, например, респираторных инфекциях, не связанных с коронавирусом.