Здоровье 25 января 2024, 12:03 Профессор Волкова рассказала, что стволовые клетки младенцев могут стать лекарством от множества патологий

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Профессор кафедры охраны окружающей среды пермского политехнического университета (ПНИПУ) Лариса Волкова в беседе с изданием «Свободная пресса» рассказала, что стволовые клетки младенцев, которые хранятся в правильных условиях, могут стать настоящим лекарством от множества патологий.

Забор стволовых клеток происходит из плоских костей: таза, ребер и грудины. Иногда специалисты используют жировую ткань и кровь, циркулирующую по кровеносным сосудам.

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Волкова рассказала, что стволовые клетки младенца можно использовать в будущем, если уже взрослый человек заболеет.