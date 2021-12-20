Профессор Уайтли заявил, что боль в груди может свидетельствовать о тромбозе

Профессор из Великобритании Марк Уайтли рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать об образовании тромбов в легких у человека. Об этом сообщило РИА ФАН.

По мнению специалиста, главным и самым опасным осложнением коронавируса является возникновение тромбозов. Однако возникнуть они могут не только из-за COVID-19. Часто тромбы возникают у людей, которые ведут сидячий образ жизни и не занимаются спортом. Свидетельствовать о такой проблеме может затрудненное дыхание и боль в груди и спине.

«Легочная эмболия обычно проявляется в виде внезапного сухого кашля и ощущения одышки», — добавил он.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала, какие патологии могут спровоцировать смертность среди молодых. По ее словам, к таким недугам относятся разрыв аневризмы, отрыв тромба и центральное сонное апноэ. Кроме того, фактором риска являются генетические болезни, например, гипертрофическая кардиомиопатия и несколько видов аритмии.