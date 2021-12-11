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    11 декабря 2021, 04:58

    Профессор Сколтеха назвал действенный способ борьбы с «омикроном»

    Профессор Сколтеха Базыкин: побороть «омикрон» можно с помощью закрытия границ с ЮАР

    Дарья Бунякова

    Закрытие границ с южноафриканскими странами может стать действенным способом борьбы со штаммом «омикрон». Об этом заявил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

    Профессор Сколтеха назвал действенный способ борьбы с «омикроном»

    «Что касается закрытия границ, то эта мера эффективна на ранней стадии распространения варианта. Сейчас, когда еще не известно, насколько „омикрон“ распространен в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная», — процитировало Базыкина РИА «Новости».

    При этом профессор добавил, что при распространении «омикрона» внутри России закрытие границ с другими странами перестанет быть эффективной мерой. По его словам, властям снова придется объявлять локдаун, если неприятные свойства нового варианта вируса подтвердятся. Также Базыкин подчеркнул, что в Южной Африке «омикрон» распространяется на фоне «дельты».

    «Повторное инфицирование „омикроном“ у переболевших „дельтой“ более часты, чем повторное инфицирование „дельтой“ у таких людей. Он заражает заново людей, которые уже болели», — сообщил профессор.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании конструкции вакцины против «омикрона». Но, по его мнению, пока нет оснований менять препарат.