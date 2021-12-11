Профессор Сколтеха назвал действенный способ борьбы с «омикроном»

Закрытие границ с южноафриканскими странами может стать действенным способом борьбы со штаммом «омикрон». Об этом заявил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

«Что касается закрытия границ, то эта мера эффективна на ранней стадии распространения варианта. Сейчас, когда еще не известно, насколько „омикрон“ распространен в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная», — процитировало Базыкина РИА «Новости».

При этом профессор добавил, что при распространении «омикрона» внутри России закрытие границ с другими странами перестанет быть эффективной мерой. По его словам, властям снова придется объявлять локдаун, если неприятные свойства нового варианта вируса подтвердятся. Также Базыкин подчеркнул, что в Южной Африке «омикрон» распространяется на фоне «дельты».

«Повторное инфицирование „омикроном“ у переболевших „дельтой“ более часты, чем повторное инфицирование „дельтой“ у таких людей. Он заражает заново людей, которые уже болели», — сообщил профессор.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании конструкции вакцины против «омикрона». Но, по его мнению, пока нет оснований менять препарат.