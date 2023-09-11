Здоровье 11 сентября 2023, 16:28 Профессор Синицын заявил, что при ранней диагностике рак легкого и почки излечивается почти в 100% случаев

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Диагностика онкологических заболеваний в России все время совершенствуется и находится на очень высоком уровне. Об этом сообщила радиостанция Sputnik со ссылкой на слова заведующего отделом лучевой диагностики МНОЦ МГУ, доктора медицинских наук, профессора Валентина Синицына.

По его словам, рак в настоящее время — это совсем не приговор. Если болезнь заметить вовремя и диагностировать на раней стадии, то шансы полностью излечиться очень высоки. Например, полная ремиссия после злочаственной опухоли почек, легких и молочных желез наступает почти в 100% случаев.

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«Но для этого нужны современные высокоточные методы лучевой диагностики. Их много. Но сейчас, в том числе и в нашей стране, сформированы очень хорошие стандарты, как это делать», — отметил профессор.

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