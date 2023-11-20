Здоровье 20 ноября 2023, 19:30 Профессор Шестаков рассказал, что алкоголь и курение усугубляют дефицит кальция в организме

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Сразу несколько симптомов могут говорить о дефиците кальция в организме человека. Об этом рассказал Pravda.Ru профессор, доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

По его словам, при нехватке микроэлемента снижается работоспособность и нарушается подвижность суставов. Главным образом в группу риска входят спортсмены и представительницы прекрасного пола. Кроме того, при дефиците кальция повышается ломкость костей. Поэтому при переломах нередко берут анализ крови.

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Кроме того, если у человека уже есть нехватка кальция, то ее может усугубить курение и увлечение спиртным.

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