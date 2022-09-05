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05 сентября 2022, 15:31

(обновлено: 05 сентября 2022, 17:04)

Профессор Шахнович дал советы по борьбе с болью в спине

Профессор Шахнович посоветовал обращаться к врачу при болях в спине

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Боль в спине доставляет беспокойство многим людям. Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович рассказал, какие методы помогают бороться со столь неприятным состоянием. Об этом сообщило ИА Nation News.

Специалист рассказал, что боль с давних времен помогала человеку выживать. С помощью нее люди узнавали о наличии каких-либо проблем в организме. При этом чаще всего боли в спине образуются из-за того, что человек не занимается своим скелетом. Из-за перегруза мышц возникают спазмы и, как следствие, неприятные ощущения.

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«Боль возникает из-за того, что возникает отек нервного корешка. Основная причина, когда развиваются боли в спине, — это нарушение осанки. Здесь нужна только гимнастика и в ряде случаев корректор осанки», — рассказал Виктор Шахнович.

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По словам специалиста, если побороть боль с помощью гимнастики и физических упражнений не получается, не стоит сразу использовать таблетки или уколы. Лучше обратиться к врачу.

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