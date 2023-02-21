21 февраля 2023, 12:37
Профессор Семенова: употребление морской соли не решит проблем с дефицитом йода
Доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что содержащейся в морской соли йод не сможет решить проблемы с дефицитом этого микроэлемента в организме.
По ее словам, содержание йода в морской соли совсем незначительное.
Реклама
«В морской соли обычное содержание йода не более 0,7 миллиграмм на килограмм. Это совсем ничего», — процитировал kp.ru эксперта.
Реклама
Профессор напомнила, что йод можно получить из яиц, хлеба или других продуктов. В органическом виде этот микроэлемент усваивается намного лучше, резюмировала Семенова.
Еда
Питание
Реклама
Реклама