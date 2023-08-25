Здоровье 25 августа 2023, 10:01 Профессор Савельев назвал истинным утверждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются

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Принято считать, что нервные клетки не имеет способности восстанавливаться. Такое утверждение является верным, сообщил доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, предотвратить процессы гибели нервных клеток невозможно, поэтому человеку очень важно заботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы в течение всей жизни.

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