Профессор рассказал о наличии антител к коронавирусу у новорожденных

Ранее в СМИ писали, что у малышей, рожденных матерями, зараженными коронавирусом, есть антитела.

«Это странно, потому что у новорожденных детей не сформирован иммунитет, вот в чем дело. Непонятно, каким образом дети могли получить антитела», — заявил профессор.

Он предположил, что антитела передались через плаценту, так как других путей нет, написал «Царьград».