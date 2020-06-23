Профессор рассказал о наличии антител к коронавирусу у новорожденных
Виктор Зуев, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал о том, что у новорожденных есть антитела к коронавирусу. По его мнению, это странно.
Ранее в СМИ писали, что у малышей, рожденных матерями, зараженными коронавирусом, есть антитела.
«Это странно, потому что у новорожденных детей не сформирован иммунитет, вот в чем дело. Непонятно, каким образом дети могли получить антитела», — заявил профессор.
Он предположил, что антитела передались через плаценту, так как других путей нет, написал «Царьград».