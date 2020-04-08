Профессор РАН спрогнозировал сроки пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса начнется примерно в начале мая — считает член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным сайт Ura.ru, он считает, что «в начале мая будет пик заболевания, а потом пойдет на спад».
«Очень важно знать, что ничего особо страшного в этом нет. Это обычная закономерность развития любого инфекционного заболевания», — уточнил Мацкеплишвили.