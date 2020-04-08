    08 апреля 2020, 16:14

    Профессор РАН спрогнозировал сроки пика эпидемии коронавируса

    Дарья Морозова

    Пик эпидемии коронавируса начнется примерно в начале мая — считает член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили. Об этом сообщил «Интерфакс».

    По данным сайт Ura.ru, он считает, что «в начале мая будет пик заболевания, а потом пойдет на спад».

    «Очень важно знать, что ничего особо страшного в этом нет. Это обычная закономерность развития любого инфекционного заболевания», — уточнил Мацкеплишвили.