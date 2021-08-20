Профессор РАН рассказал о новых методах борьбы с опухолями

Профессор РАН и кандидат в депутаты Государственной думы Александр Мажуга рассказал о новом способе лечения раковых опухолей в эфире нового выпуска шоу «Дайте сказать». Об этом сообщил LIFE.

Адресная доставка лекарственных препаратов к пораженным клеткам является одним из наиболее перспективных и востребованных направлений фармакологии. Специалист отметил, что такая технология должна поддерживаться государством. По его словам, подобные методы ускоряют процесс лечения и снижают побочные эффекты.

«Нужно доставить лекарство в опухоль в нужный час в нужное место, чтобы оно именно там оказало терапевтический эффект, и чтобы не было общей, так называемой системной, токсичности на организм», — объяснил врач.

Мажуга подчеркнул, что во время лечения онкологии многие люди сталкиваются с неприятными последствиями — болями в желудке, печени или селезенке, выеданием волос. Он заявил, что проблема заключается в неточечном воздействии препарата.

«Мы учим лекарства попадать в опухоль. Самый удачный пример, который был реализован нашей лабораторией, это адресная доставка противоопухолевых препаратов в рак предстательной железы. Сейчас этот проект совместно с одной российской фармкомпанией проходит стадию клинических испытаний», — добавил эксперт.