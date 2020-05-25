Профессор РАН рассказал, как болеют СОVID-19 беременные россиянки

Большинство беременных довольно легко переносят COVID-19. Инфекция у них протекает с классическими симптомами, а исход самой беременности может оказаться неблагоприятным.

Директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, профессор РАН Роман Шмаков уточнил в беседе с ТАСС, что в легкой или среднетяжелой форме болеют 80-90% будущих мам.

«У беременных все классические симптомы: высокая температура, сухой кашель, потеря обоняния», — уточнил эксперт.

По его словам, при подтвержденном COVID-19 иногда случаются потери беременности или преждевременно начинаются роды. Возможно возникновение осложнений — преэклампсии. Именно поэтому за беременными необходимо наблюдать тщательно.

«Однако будущие мамы переносят заболевание легче, чем пожилые люди. Новорожденные не болеют, они просто переносят этот вирус», — пояснил Шмаков.

В России применяют китайский подход к ведению рожениц с выявленным коронавирусом. Новорожденного разлучают с матерью, пока ее тесты на COVID-19 не окажутся отрицательными. Малыша тоже проверяют на наличие инфекции: анализ делают при рождении и на третьи сутки.

В самом центре приняли уже около 30 родов с такими пациентами. После появления на свет ребенка кладут на детский столик на расстояние более двух метров, новорожденного обрабатывают и передают в детское отделение, так называемую зеленую зону.

«Ни один ребенок у нас не был COVID-позитивным», — подчеркнул директор Института акушерства.

В СМИ писали о двух случаях, когда у рожденных от матери с коронавирусом детей тоже подтвердили инфекцию. Это произошло в Северной Осетии и Саратове. Шмаков указал на неточности в публикации.

«Не уточняется, находились ли мать с ребенком вместе сразу после рождения или насколько изоляция новорожденного была правильной», — пояснил он.

Эксперт добавил, что все проведенные исследования на этот счет показали, что гипотетически вирус не передается от матери к еще не рожденному ребенку.