Профессор Пшеничная озвучила отличительные черты гриппа 2022 года | 360°

Здоровье 19 октября 2022, 13:08 Профессор Пшеничная озвучила отличительные черты гриппа 2022 года Профессор Пшеничная: грипп А/Н3N2 может сопровождаться высокой температурой

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в разговоре с kp.ru рассказала, каким отличительными особенностями обладает грипп в 2022 году.

По словам эксперта, в этом году в России ожидается штамм — так называемый гонконгский грипп, А/Н3N2.

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Среди его отличительных особенностей можно выделить следующие: грипп не вызывает быстро развивающихся вирусных пневмоний, при этом приводит к бактериальным осложнениям в нижних отделах дыхательных путей.

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Врач также добавила, что грипп А/Н3N2 может сопровождаться высокой температурой, снижением уровня иммунных клеток лейкоцитов и повышением С-реактивного белка.