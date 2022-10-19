Профессор Пшеничная озвучила отличительные черты гриппа 2022 года | 360°

19 октября 2022, 13:08
Профессор Пшеничная озвучила отличительные черты гриппа 2022 года
Профессор Пшеничная: грипп А/Н3N2 может сопровождаться высокой температурой
Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в разговоре с kp.ru рассказала, каким отличительными особенностями обладает грипп в 2022 году.
По словам эксперта, в этом году в России ожидается штамм — так называемый гонконгский грипп, А/Н3N2.
Реклама
Среди его отличительных особенностей можно выделить следующие: грипп не вызывает быстро развивающихся вирусных пневмоний, при этом приводит к бактериальным осложнениям в нижних отделах дыхательных путей.
Реклама
Врач также добавила, что грипп А/Н3N2 может сопровождаться высокой температурой, снижением уровня иммунных клеток лейкоцитов и повышением С-реактивного белка.
Грипп
Реклама
Реклама