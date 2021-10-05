Профессор Пшеничная: единое мнение о постковидном синдроме еще не сформировано

Врачи по прошествии более полутора лет пандемии COVID-19 не могут точно предсказать, как будет развиваться болезнь даже в группах риска. Ученые считают ковид необычной инфекцией, а единого мнения о понятии «лонг-ковид» (длительный ковид) до сих пор нет.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в интервью газете «Известия» назвала СОVID-19 труднопредсказуемой инфекцией.

Заболевание не похоже на грипп и ОРВИ. Поражение легких вызывает не сам вирус, и гипериммунный ответ на него. Заражение приводит к пневмониту, а не к вирусной пневмонии.

В организме могут долго сохраняться фрагменты вируса, которые способствуют длительному раздражению иммунной системы.

«Поэтому подходы к лечению COVID-19, особенно у тяжелых пациентов, во многом отличаются от терапии гриппа и ОРВИ. До сих пор нет единого мнения специалистов о понятиях „постковидный синдром“ и „лонг-ковид“, продолжаются дебаты о происхождении вируса», — уточнила эксперт.

Ранее врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов перечислил симптомы постковидного синдрома. Это слабость, головные боли и ухудшение памяти.